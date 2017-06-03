Şampiyon Beşiktaş'tan şanına yakışır kapanış

Spor Toto Süper Lig'de 15. şampiyonluğuna ulaşan ve 3. yıldızı takan Beşiktaş, 34. haftada Osmanlıspor'u ağırladı. Maçtan önce Boğaz'da harika bir şampiyonluk kutlamasına imza atan Beşiktaş, Vodafoen Park'a gelen taraftarlarını ligin son maçında da sevindirdi. Beşiktaş, Osmanlıspor'u 4-0 yenerek lige nokta koydu.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 16 ve 89. dakikada Cenk Tosun, 31. dakikada Dusko Tosic ve 73. dakikada Vincent Aboubakar kaydetti.

Bu galibiyetin ardından şampiyon Beşiktaş 77 puanla sezonu bitirdi. Osmanlıspor da 2017-2018 sezonunu 38 puanla 13. durumda kapattı.

BEŞİKTAŞ "ŞAMPİYON" DİYE KARŞILANDI

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, sezonun son haftasında sahasındaki Osmanlıspor maçına taraftarlarının "Şampiyon" tezahüratlarıyla çıktı.

Karşılaşma öncesi boğaz turu yapan ve Vodafone Park'ın dışında oluşturulan platformda şampiyonluğu kutlayan siyah-beyazlıların coşkusu, stat içinde de sürdü. Stadı tamamen dolduran taraftarlar, maç öncesinde şampiyonluk şarkıları söyledi. Taraftarlar, Beşiktaşlı futbolcular ısınmak için sahaya çıkarken, "Şampiyon" tezahüratları yaptı.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN OSMANLISPOR MAÇINDA 4 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Osmanlıspor maçında ideal kadrosunda 4 değişiklik yaptı. Sezon boyunca ilk 11'de şans bulan Fabricio Agosto Ramirez, Dusko Tosic, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Ryan Babel, Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun, sezonun son karşılaşmasında da görev aldı.

Şenol Güneş'in fazla oynatmadığı Andreas Beck, Matej Mitrovic, Caner Erkin ve Gökhan İnler de şampiyonluk coşkusunun yaşandığı karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkma fırsatı yakaladı.

Beşiktaş'ta annesinin rahatsızlığı nedeniyle ülkesi Brezilya'ya giden Anderson Talisca, sezonun son karşılaşmasında yer alamadı. Sakatlığı nedeniyle Gaziantepspor maçının kadrosunda bulunmayan Ricardo Quaresma, Osmanlıspor mücadelesinde de aynı nedenle oynayamadı. Son haftalarda kadroda tercih edilmeyen Atiba Hutchinson, sezonun son maçında yine kadroda bulunmadı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Güneş, Gaziantepspor karşısında görev verdiği Gökhan Gönül ile Adriano Correia'yı yedek soyundururken, sağ ayak bileğinden ameliyat edilen Marcelo Guedes kadroda yer alamadı.

OSMANLISPOR'DAN BEŞİKTAŞ'A BÜYÜK JEST

Konuk ekip Osmanlıspor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, yardımcıları ve oyuncular, siyah-beyazlı takımın teknik heyetiyle oyuncularını seremoni öncesi alkışlarla karşıladı. Çıkış tüneli önünde iki sıra halinde siyah-beyazlıları bekleyen Osmanlısporlular, Beşiktaş'ı şampiyonluğundan dolayı kutladı.

Konuk ekip ayrıca sahaya "ŞampiyONBEŞiktaş'a Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz." yazılı pankartla çıktı. Beşiktaşlı taraftarlar da tribünün büyük bölümünü kaplayan ve üstünde "Alkışlayın Şampiyonu" yazan pankart açtı.

Osmanlıspor, ısınmak için sahaya çıkarken de Şırnak'ta askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 13 askeri unutmadı ve "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz" yazılı pankart taşıdı. Beşiktaşlı taraftarlar, Osmanlısporlu oyuncuları bu iki hareketinden dolayı yoğun bir şekilde alkışladı. Bu arada karşılaşma öncesinde Şırnak'ta şehit düşen askerler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

BEŞİKTAŞ'TA CANER ERKİN 223 GÜN SONRA 11'DE

Siyah-beyazlı takımda Adriano Correia'nın yerine ilk 11'de sahaya çıkan Caner Erkin, 223 gün sonra ilk 11'de şans buldu.

Beşiktaş formasıyla 23 Ekim 2016'da Antalyaspor ile oynanan karşılaşmada ağır bir sakatlık yaşayan ve uzun süre sahalardan uzak kalan Caner, iyileşmesinin ardından ilk maçını geçen hafta Gaziantepspor'a karşı oynadı. Son olarak ligin 7. haftasında Kayserispor ile oynanan maçta ilk 11'de sahaya çıkan Caner, 8. haftadaki Antalyaspor karşısında sonradan oyuna dahil olmuş ancak ağır bir sakatlık yaşamıştı.

GÖKHAN İNLER 21 HAFTA SONRA 11'DE

Osmanlıspor maçına ilk 11'de çıkan Gökhan İnler, 21 hafta sonra ilk 11'de oynadı. Gökhan, siyah-beyazlı formayla son olarak 12. haftadaki Medipol Başakşehir mücadelesinde ilk 11'de görev almıştı.

Ligin ilk yarısında Kardemir Karabükspor, Akhisar Belediyespor, Galatasaray ve Medipol Başakşehir maçlarında ilk 11'de oynayan siyah-beyazlı oyuncu, ikinci yarıda ilk kez ilk 11'de yer aldı.

BEŞİKTAŞ'TA ANDREAS BECK DE HASRETİ SONLANDIRDI!

Beşiktaş'ta Alman futbolcu Andreas Beck de ilk 11'de oynayamama hasretini Osmanlıspor maçıyla sonlandırdı.

Siyah-beyazlı ekibin 24. haftada Kayserispor ile oynadığı karşılaşmada ilk 11'de oynayan Beck, 9 hafta sonra sahaya çıktı. Beck, Gökhan Gönül'ün yerine savunmanın sağında görev aldı.

Marcelo Guedes'in yerine savunmanın göbeğinde oynayan Matej Mitrovic de 13 hafta sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN ERSAN ADEM GÜLÜM SÜRPRİZİ

Beşiktaş'ta yedekler arasında bulunan Ersan Adem Gülüm, bu sezon ilk kez kadroda yer alabildi. Devre arasında Çin'den kiralık olarak siyah-beyazlı ekibe dönen Ersan, geride kalan maçlarda teknik direktör Şenol Güneş tarafından kadroda tercih edilmemişti.

Beşiktaş'ta ayrıca Tolga Zengin, Atınç Nukan, Necip Uysal ve Ömer Şişmanoğlu da yedek olarak Osmanlıspor maçına başladı.

OSMANLISPOR'UN BEŞİKTAŞ MAÇINDAKİ SÜRPRİZİ

Osmanlıspor'da ilk 11'de görev alan kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan, Süper Lig'de ilk maçına çıktı.

Konuk ekipte tecrübeli kaleciler Hakan Arıkan ve Zydrunas Karcemarskas'ın sakatlığı nedeniyle 1994 doğumlu Ahmet Eyüp, Beşiktaş karşısında ilk 11'de görev aldı. Osmanlıspor'da 1999 doğumlu Baran Güler de yedek kaleci olarak kadroda yer aldı.

VODAFONE PARK TAMAMEN DOLDU

Beşiktaşlı taraftarlar, takımlarının şampiyonluk kutlaması yaptığı Osmanlıspor maçına büyük ilgi gösterdi.

Rakip takım taraftarlarına ayrılan deplasman tribünün de Beşiktaşlılara verilmesiyle siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ı tamamen doldurdu.

Beşiktaş'ın Osmanlıspor ile yaptığı karşılaşmayı siyah-beyazlı takımın eski futbolcusu Filip Holosko da izledi.

BEŞİKTAŞ, OSMANLISPOR MAÇINDA PARA BASTI!

Beşiktaşlı taraftarlar, maç öncesi Beşiktaş'ın lisanslı ürünlerine büyük ilgi gösterdi.

Siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta bulunan Kartal Yuvası'nda adeta izdihama neden oldu. Taraftarların, ürünlere büyük ilgi göstermesiyle Beşiktaş önemli bir gelir elde etti.

BEŞİKTAŞ İYİ BAŞLADI, CENK TOSUN PERDEYİ AÇTI

Beşiktaş, Osmanlıspor maçına şampiyonluğa ulaşmasına rağmen istekli başladı. Kutlamaların ardından maça çıkan Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in 11'i sahaya çıktığı ilk andan itibaren gol ve goller bulabilmek adına hücumu düşündü. Osmanlıspor da Beşiktaş karşısında topu kazandığı anlarda hızlı hücumlar yaparak gol bulmaya çalıştı. Karşılıklı pozisyonların olduğu maçta, Beşiktaş'ın golü 16. dakikada geldi. Cenk Tosun orta sahadan aldığı topla ceza sahasıan girdi ve düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. Böylece Cenk Tosun, Süper Lig'deki gol sayısını 19'a yükseltti.

İLK YARI BİTMEDEN DUSKO TOSİC SAHNEYE ÇIKTI

Beşiktaş'ın golünün ardından Osmanlıspor, rakip kalede beraberliği sağlamaya çalıştı. Fabri ve Beşiktaş savunması hata yapmayınca, Başkent ekibi istediğini bulamadı. Maçta dakikalar 31'i gösterdiğinde bu kez Beşiktaş'ın ikinci gol geldi. Kullanılan kornerde Cenk Tosun kafasıyla topu arkaya doğru havalandırdı. Kale önünde Tosic dokundu ve topu ağlara gönderdi. Beşiktaş bu golle skoru 2-0'a getirdi ve ilk yarı böyle bitti.

ŞENOL GÜNEŞ VE HAMZA HAMZAOĞLU'NDAN DEĞİŞİKLİKLER

İkinci yarıda Beşiktaş yine oyunda kontrolü sağlayan ve topu bırakmayan taraf olarak mücadelesine devam etti. Osmanlıspor'un istediği futbolu oynayamamasının ardından teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, değişiklikler yaptı. İlk olarak Rusescu yerine Bifouma, daha sonra Engin Bekdemir'in Sinan Kurt oyuna dahil oldu. Beşiktaş'ta sakatlıktan kurtulan Caner Erkin, yerini ikinci yarının ilk dakikalarında Adriano'ya bıraktı.

OĞUZHAN'IN PASI, ABOUBAKAR'IN GOLÜ

Beşiktaş gollerle de şampiyonluğu kutlamaya devam ederken, Osmanlıspor rakibine cevap vermekte güçlük çekti. Maçın 73. dakikasında gelişen Beşiktaş atağında Oğuzhan savunmanın arkasına sarktı. Kaleci ile karşı karşıya olan Oğuzhan, daha müsait pozisyonda olan Aboubakar'a pasını çıkardı. Aboubakar da boş kaleye topu göndermekte zorlanmadı. Bu golle Beşiktaş farkı 3'e çıkardı ve Vodafone Park'ta bir kez daha sevinç yaşandı.

CENK TOSUN'UN GOLÜYLE SEZON BİTTİ

Maçın son anına kadar oyunu bırakmayan Beşiktaş'ta dakikalar 89'u gösterdiğinde Cenk Tosun bir kez daha sahneye çıktı. Beşiktaş'ın önemli ismi Cenk Tosun, Osmanlıspor karşılaşmasında ikinci kez ağları havalandırdı ve 20 golle sezonu noktaladı. Ayrıca son düdükle Beşiktaş galibiyetle ligi bitirmiş oldu.