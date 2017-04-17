İddaa şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig'de nefesler tutuldu son şampiyonluk için on 7 hfta beklenir. Beşiktaş, Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray zirve mücadelesini nasıl tamamlayacak

Şampiyonluk oranları güncellendi!

İddaa, 2016-17 sezonu için şampiyonluk oranlarını güncelledi. 28. hafta oynanacak olan karşılaşmalar öncesi açıklanan son verilere göre Beşiktaş'ın oranı 1.05 olarak kaldı. Medipol Başakşehir'in 5.50 olan oranı ise 4.00 olarak güncellendi.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ise şampiyonluk oranları kaldırıldı. İddaa geçtiğimiz haftalarda açıkladığı oranlarda da Galatasaray'a 12.00, Fenerbahçe'ye ise 25.00 oran vermişti.