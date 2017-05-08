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  5. 08 Mayıs 2017 19:34

Şampiyonluk oranları yine değişti

İddaa Risk Yönetimi, Süper Lig'de oynanacak 31.hafta mücadeleleri öncesinde şampiyonluk oranlarını güncelledi.

Şampiyonluk oranları yine değişti
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İddaa Risk Yönetimi, Timsah Arena'da ile karşılaşacak olan lider Beşiktaş'ın şampiyonluk oranını 1.10 olarak güncelledi. Siyah-Beyazlılar böylece şampiyonluğun en büyük favorisi konumunda olmaya devam etti.

DİĞER ADAY BAŞAKŞEHİR

Fanatik'in haberine göre; sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir'in şampiyonluk oranı ise 3.40 olarak gösterildi. İstanbul ekibi, daha önce 4.00'lık orana sahipti.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE YOK

Şampiyonluk şansı matematiksel olarak devem eden Fenerbahçe ve Galatasaray'a ise oran verilmedi.

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