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  5. 20 Mayıs 2017 21:10

Samuel Eto'o böyle istedi

Spor Toto Süper Ligi'nin 32. haftasında Antalyaspor, Antalya Arena'da ağırladığı Bursaspor'u 2-1 mağlup etti.

Samuel Eto'o böyle istedi
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Avrupa Ligi'ne katılma mücadelesi veren Antalyaspor'a galibiyeti getiren goller, tecrübeli forvet Samuel Eto'o'dan geldi. Eto'o, 32 ve 80. dakikalarda attığı gollerle takımına galibiyeti getirdi.

Samuel Eto'o attığı 2 golle gol sayısını 16'ya çıkardı. Kamerunlu golcü oyuncu geçen sezon 31 maçta 20 gol atarken, bu sezon da 28 maçta 16 gol kaydetmiş oldu.

BURSASPOR'UN DÜŞÜŞÜ SÜRÜYOR

Bursaspor'un tek golü ise 47. dakikada Sinan Bakış'tan geldi. 23 yaşındaki oyuncu, bu sezon 10. maçında ilk golünü kaydetmiş oldu.

Bu sonucun ardından Antalyaspor, puanını 52'ye yükseltti ve maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi. Başakşehir'in Türkiye Kupası'nı kazanması halinde 5. sırayı alacak takım Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanacak.

Bursaspor ise 35 puanda kaldı ve 15. sırada yer aldı. Çaykur Rizespor'un haftayı galibiyetle kapatmasının ardından düşme korkusu yaşamaya devam etti. Kalan 2 haftada Bursaspor ve Çaykur Rizespor arasında 5 puanlık bir fark bulunuyor.

bursaspor , Samuel Eto'o , Antalyaspor