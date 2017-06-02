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  5. 02 Haziran 2017 22:47

Samuel Eto’o iddiayı kazandı

Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'un süperyıldızı Eto'o, bir taraftarla iddiaya girmişti.

Samuel Eto’o iddiayı kazandı
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Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Antalyaspor evinde Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalmış, maç sonunda isyan eden taraftarları sakinleştirmek Samuel Eto'o'ya düşmüştü.

Maçın ardından kendisini çağıran bir grup taraftarın yanına giden Kamerunlu yıldız, “Geçen sezon ligi ilk 10'da bitireceğiz dedim ve sözümü tuttum. Bu sene de ligi ilk 10'da bitireceğiz. Buna inan. Eğer bitiremezsek sana 100 bin Euro vereceğim” diyerek müthiş bir iddiada bulunmuştu.

Kırmızı beyazlı ekip ligin 32. hafta mücadelesinde Bursaspor'a 2-1 mağlup ederek ligi ilk 10'da bitirmeyi garantiledi. Böylece Eto'o 100 bin Euro'yu vermekten kurtulmuş oldu.

Eto'o bu sözü verdiği tarihte Antalyaspor 7 haftada galibiyet alamamış sadece 3 puan toplayabilmişti ve ligin dibindeydi.

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