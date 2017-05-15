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  5. 15 Mayıs 2017 21:01

Şehit polislerimiz Bursa’da unutulmadı

Bursaspor-Beşiktaş karşılaşması öncesinde, Vodafone Arena saldırısında şehit düşenler anıldı.

Şehit polislerimiz Bursa’da unutulmadı
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Beşiktaş ile Bursaspor’un sezonun ilk yarısında Vodafone Arena’da oynadıkları maçtan sonra düzenlenen hain terör saldırısında şehit olanlar unutulmadı.

10 Aralık 2016 tarihindeki maçın bitiminden sonra stattan ayrılmak üzere olan polislere bombayla saldırılmasından sonra 44 vatandaşımız şehit olmuştu.

Timsah Arena’da oynanan Süper Lig’in 31. haftasındaki Bursaspor-Beşiktaş maçında ise şehit polislerimiz stat ekranında anıldı. Yeşil-beyazlı futbolcular da “Beşiktaş şehitlerini saygıyla anıyoruz” pankartıyla çıktı.

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