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  1. 29 Nisan 2017 16:16

Selçuk İnan Elmander'e övgüler yağdırdı

Galatasaray'da kaptan Selçuk İnan eski takım arkadaşı Johan Elmander hakkında övgüyle söz etti.

Selçuk İnan Elmander'e övgüler yağdırdı
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Selçuk İnan Elmander'e övgüler yağdırdı
Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan verdiği röportajda, bir dönem sarı-kırmızılı formayı giyen İsveçli golcü Johan Elmander için 'Çok düzgün bir insandı. Çok önemli bir profesyoneldi ve inanılmaz bir takım oyuncusuydu' ifadelerini kullandı.

NTV Spor'a konuşan milli futbolcu, taraftarın da en sevdiği isimlerin başında gelen İsveçli golcü hakkında şu ifadeleri kullandı: "Onu o kadar çok seviyordum ki saha içinde de dışında da onun için her şeyi yapabilirdim çünkü o bir futbolcu arkadaşına ve insana bunu hissettiriyordu. O da sizin için aynı şeyi yapardı. Çok düzgün bir insandı. Çok önemli bir profesyoneldi ve inanılmaz bir takım oyuncusuydu. Zaten yetenekli bir oyuncuydu. Biz çok önemli hizmetler verdi. Sahanın içinde en iyi anlaştığım en iyi oyunculardan biri olabilirdi. Çünkü varını yoğunu sizin için verebilirdi. Siz yorulduğunuz anda bile yanınıza gelip 'Sen biraz dinlen ben senin yerine koşarım' diyebilecek bir adamdı. Tabii her zaman söylediğim gibi yetenek çok önemlidir ama bazı zamanlarda yetenekten önce takım oyuncusu olmak, takım için mücadele etmek daha önce gelir."

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