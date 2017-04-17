Selçuk İnan hocasını savundu: ''Tudor haklı beyler''

Galatasaray'da özellikle Medipol Başakşehir maçından sonra hedefteki isim haline gelen teknik direktör Igor Tudor'a kaptan Selçuk İnan kalkan oldu. Bilhassa Sneijder'in önderlik yaptığı bir grubun hocaya karşı isyan bayrağını açmasına tavır alan kaptan Selçuk, bu konuda takım arkadaşlarını eleştirdi.

Tecrübeli futbolcunun, "Tudor haklı beyler... Burada eleştirilecek birileri varsa onlar da bizleriz. Hepimiz performansımızı gözden geçirelim. Zor günler geçiriyoruz. Bu yüzden hocayı eleştirmek yerine herkes kendi performansına baksın. Önümüzde 7 hafta var ve bulunduğumuz yer bize yakışmıyor" diye arkadaşlarına tepkisini dile getirdiği ortaya çıktı.

Örnek futbolcu

Galatasaray'da Jan Olde Riekerink'in göreve gelmesinden sonra Selçuk İnan'ın performansının yükselmesi dikkatlerden kaçmadı.

Diğer yandan yaşanan sakatlıklar sonrası Tudor'un da çevresine Selçuk'u örnek gösterdiği, "Selçuk niye sakatlanmıyor? Hiçbir antrenmanı da kaçırmıyor. Demek ki bu sakatlıklar antrenman metotlarıyla ilişkili değil... Düzgün yaşayan ve özel hayatına dikkat edenler kolay kolay bu tarz adale sakatlığı yaşamaz" dediği ifade edildi.

Selçuk'un bundan sonra da teknik direktör Igor Tudor'a adeta bir yardımcısı gibi destek vereceği, sarı-kırmızılıları ayağa kaldırmak için el birliğiyle destek sağlayacakları dile getirildi.

39. yaş kutlaması

Galatasaray, teknik direktör Igor Tudor'un doğum gününü kutladı. Sarı-kırmızılı kulüp, resmi Twitter hesabından, 39 yaşına giren Tudor için kutlama mesajı paylaştı. Hırvat teknik adamın fotoğrafının yer aldığı mesajda, "Mutlu yıllar Igor Tudor" ifadesine yer verildi.