Şenol Güneş başarının şifresini verdi

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş’ın başarılı teknik direktörü Şenol Güneş, Bein Sports’a açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcıya röportaj sırasında Başkan Fikret Orman ve Ahmet Nur Çebi sürpriz yaptı.

Şampiyonluk hikayesine ve gelecek sezon planlarına değinen deneyimli çalıştırıcı Şampiyonlar Ligi’nde başarılı olmak için yapmaları gerekeni söyledi. Güneş, “Şampiyonlar Ligi’nde başarılı olmak için kalitemizi yükseltmeliyiz. Demba Ba ve Aboubakar’ın kalmasını isterim” ifadelerini kullandı.

Transfer süreçlerinde yönetimin kararlarından bahane doğurmanın doğru olmayacağını belirten Şenol Güneş, “Güzel konularla gündem oluşturmak varken sürekli bir gerginlik oluşturuluyor. Bazen başkanla çatışıyoruz ama Beşiktaş’ta transfere yönetim kurulu karar verir. Sezon başında Demba Ba’nın gitmesini istemedim Sosa gitmesin diye çok direndim ama şartlar bunu gerektirdi” dedi.

Şenol Güneş, sezonun son virajına da değinirken şu sözleri kullandı: “Lyon maçı bizi olumsuz olarak çok etkiledi. Özür dileyerek söylüyorum Başakşehir maçında benim oyuncularım hiçbir şey yapmadı. Hiç tepki vermedi.”