Şenol Güneş derbiye Aboubakar'la başlayacak

Derbi öncesi Beşiktaş’taki en büyük soru işaretlerinden biri forvette kimin forma giyeceği. Cenk Tosun ve Aboubakar arasındaki rekabete son olarak Başakşehir maçında gol atan Demba Ba da eklenirken, teknik direktör Şenol Güneş bu üçlüden kimi ilk 11’de sahaya süreceğini belirledi.

Güneş motive ediyor

Aboubakar’ın idmanlardaki hırslı görüntüsünden memnun kalan ve rakip stoperleri daha fazla yıpratabileceğini düşünen Şenol hoca, Kamerunlu yıldızla derbiye başlayacak. Demba Ba ile Cenk ise kulübede yedek güç olacak. Maçın gidişatına göre her iki ismi de oyuna sokabilecek olan Siyah- Beyazlı takımın patronu, Aboubakar’la ise özel olarak görüşüyor. 23 yaşındaki öğrencisine istediklerini tek tek anlatan Güneş, Aboubakar’ı motive ediyor.

Bonservis için oynayacak!

Sezon başında Porto’dan kiralanan Aboubakar, Beşiktaş’ta çok mutlu olduğunu her fırsatta söylüyor ve takımda kalmak istiyor. Siyah-Beyazlı yönetim ise bu konuya sıcak bakmasına rağmen kesin kararını vermiş değil, üstelik 10 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu göz korkutuyor. Başkan Fikret Orman, Aboubakar için 6-6.5 milyon Euro civarında bir bütçe oluşturmaya hazırlanırken, Kamerunlu yıldız bugün atacağı golle kalitesini ispatlamak ve bir anlamda bonservisinin alınma sürecini hızlandırmak amacında.