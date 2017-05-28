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  5. 28 Mayıs 2017 21:24

Şenol Güneş tarihe geçti !

Beşiktaş'ın, ligin 33. haftasında şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Şenol Güneş de kulüp tarihine geçti.

Şenol Güneş tarihe geçti !
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Geçen sezon Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıyan Güneş, takımının bu sezon da aynı başarıyı göstererek siyah-beyazlı ekibi üst üste şampiyon yapan ilk yerli teknik direktör oldu. Şenol Güneş ayrıca Beşiktaş'ı üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan ilk çalıştırıcı unvanını da aldı.

1959 sezonundan beri 12 şampiyonluğun 10'unu yabancı teknik adamlarla kazanan Beşiktaş, 3. kez yerli bir teknik direktörle şampiyonluğa ulaştı. Mustafa Denizli, 2008-2009'da siyah-beyazlı ekibe bu sevinci yaşatırken, Şenol Güneş geçen sezon aynı başarıya ulaşmıştı.

Beşiktaş'ın, 1959'da başlayan Süper Lig'de 12 şampiyonluğu bulunuyor. Ancak Beşiktaş'ın, 1959'da başlayan ligden önceki 2 şampiyonluğunun, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu kararıyla lig şampiyonluğuna eklenmesiyle siyah-beyazlıların kupa sayısı 14 olarak tescillendi.

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