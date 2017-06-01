Şenol Güneş'in sözleşmesi geçersiz çıktı !

Beşiktaş, Şenol Güneş'e zam yapmadığı için 2+1 yıllık sözleşmedeki opsiyon maddesinin "mevcut sözleşme şartlarıyla" geçersiz olabileceği belirtildi.

Medyanın bugün manşetlere çektiği Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in "Sözleşmemi uzatırken bana söylemediler. Başkanla konuşup bakacağız" sözlerini ve bu konudaki rahatsızlığını iki gün önceden duyulmasının ardından bugün de Güneş'in sözleşmesiyle ilgili gündemi değiştirecek şok bir detaya ulaşıldı.

"SÖZLEŞME GEÇERSİZ"

Beşiktaş'ı üst üste iki yıl şampiyon yaparak tarihi başarıya imza atan teknik direktör Şenol Güneş'in kulübüyle imzaladığı 2+1 yıllık sözleşmedeki opsiyon maddesinin "mevcut sözleşme şartlarıyla" geçersiz olduğu iddia edildi.

HER YIL İÇİN AYNI ÜCRET OLMASI OPSİYONU TEHLİKEYE SOKTU

Şenol Güneş'in sözleşmesinde olduğu gibi tek taraflı opsiyon hakkının bulunduğu sözleşmelerin geçerliliği konusunda aranan en önemli şartın, opsiyon süreciyle ilgili "dikkate değer ölçüde fiyat artışı" olması ancak buna karşılık Güneş'in sözleşmesinde "her yıl için aynı ücret ödenir" denmesi Beşiktaş'ın iki gün önce kullandığını duyurduğu opsiyon hakkını tehlike altına sokmuş oldu.

TFF'nin yanı sıra FIFA ictihatları ve bazı CAS kararlarında Güneş'in sözleşmesinde olduğu gibi işveren tarafından tek taraflı sözleşme uzatılması konusunda ücret artışının yanı sıra dikkat çeken bir diğer şartın da opsiyon maddesinin diğer maddelerden daha belirgin (kalın ve büyük puntolarla) yazılması oldu.

Güneş'in 2015 yılında imzaladığı sözleşmede kulübe 31 Mayıs 2017 tarihine kadar opsiyon hakkını kullanma hakkını vermesine karşılık sözleşmenin tek taraflı opsiyon kullanımına aykırı görünmesi ve tecrübeli teknik adamın, "Bana kağıt göndermişler konuşup bakacağız" diyerek rahatsızlığını dile getirmesi Beşiktaş'ı sürpriz bir krizle başbaşa bırakmış oldu.