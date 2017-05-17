Şenol Güneş'ten 3. yıldız uyarısı

Bursaspor engelini kayıpsız geçerek son 3 haftaya 2 puan farkla lider olarak giren Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in oyuncularına bir teşekkür konuşması yaptığı ortaya çıktı. Hakem Bülent Yıldırım'ın bitiş düdüğüyle birlikte soyunma odasına inen siyah beyazlılıların hocası ilk olarak 'Sahada gösterdiğiniz bu mücadele ve döktüğünüz alın teri, hem şampiyonluğu hem de üçüncü yıldızı hak ediyor' dedi.

ÜÇ HAFTA DAHA DİŞİNİZİ SIKIN

Uzun lig maratonunda yüzüp yüzüp kuyruğuna geldiklerine vurgu yapan Güneş 'Şampiyon olmamıza 270 dakikakaldı. Son 3 haftaya 2 puan farkla lider olarak giriyoruz. Takipçimiz Başakşehir'in maçları bizi ilgilendirmiyor. Biz kalan 3 maçımızı kazandığımız takdirde şampiyon olacağız, rakipler ne yaparsa yapsın fark etmiyor. Sziden 270 dakika daha dişinizi sıkmanızı istiyorum' diye konuştu.

GÜZEL GÜNLER GEÇİRİYORUZ

Beşiktaş'ın başında 100'üncü maçına çıkmasını da değerlendiren 64 yaşındaki teknik adam 'Burada hep birlikte güzel günler geçiriyoruz. İlk sezonumuzda şampiyon olduk. İnşallah ikincisine de kısa bir zamandan sonra ulaşacağız. Sizin başınızda nice 100'üncü maçlara çıkmak ve başarılarımıza yenilerini isterim' ifadelerine yer verdi.