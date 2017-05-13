Şenol Güneş'ten Talisca raporu !

Tecrübeli çalıştırıcı öğrencisinin gelişim gösterdiğini kaydedip, “Yeni yeni istenilen seviyeye ulaşıyor. Bir sene daha bizimle kalırsa, çok yararlı olur” dedi.

Beşiktaş’ta Anderson Talisca yankıları sürüyor. Talisca ile olan artı bir opsiyonunu devreye sokarak bu oyuncunun gelecek sezon da Beşiktaş’ta kalması için ilk adımı atan yönetime, Teknik Direktör Şenol Güneş’in teşekkür ettiği öğrenildi. Temmuz sonuna kadar astronomik bir teklif gelmemesi halinde siyah-beyazlı takımda kalacak olan Brezilyalı yıldız için yönetimle görüşen deneyimli hocanın, önemli tespitlerde bulunduğu kaydedildi.



‘Eksikleri var’

Güneş’in, “Takıma geç katıldığı ve kamp döneminde yer almadığı için, Talisca yeni yeni istenilen seviyeye geliyor. Eğer bir sene daha bizimle kalır ve kendisi de gelişimine katkı sağlarsa, Beşiktaş’a çok yararlı olur. Henüz istenilen seviyede değil. Takım oyunu oynama açısından bazı eksiklikleri var ve bunları giderme konusunda daha çok çalışmalı. Bizim için önemli olan takım oyunu. Bu oyun içerisinde yer alan bireysel yetenekleri bu sisteme uyarlamaya çalışıyoruz. Sadece Talisca değil takımdaki tüm oyuncular benim için aynı” diye konuştuğu öğrenildi.



Beşiktaş Yönetimi ve Teknik Direktör Şenol Güneş ile yapılan toplantıda, 22 yaşındaki oyuncuya teklif gelme ihtimali de masaya yatırıldı.



‘Daha iyi olacak’

25 milyon euro opsiyonunun kaldırılarak tüm rakamlara açık hale getirilen Talisca’nın ayrılma olasılığının konuşulduğu toplantıda Şenol Güneş’in, “Eğer iyi bir teklif gelirse o zaman yerine oyun kurabilen hücum özelliği iyi bir orta saha oyuncusu mutlaka alınmalı. Fakat teklif gelmez ve bir sene daha bizde kalırsa hem değerini hem de futbol kalitesini daha da arttırır. Onun bize sağladığı katkı gibi Beşiktaş da ona çok katkı sağlayacaktır. Takım arkadaşları da onun gelişimine daha fazla katkı sağlayacaktır. Talisca’nın Beşiktaş’ta bir sene daha kalması onun için çok iyi olacaktır” dediği bildirildi.

Talisca memnun



Öte yandan bir senelik opsiyonu devreye giren Talisca’nın da yaşanan gelişmelerden memnun olduğu ve çok cazip bir teklif olmadığı sürece yeni sezonu Beşiktaş’ta geçirmek istediğini hem menajerine hem de yönetime ilettiği belirtildi.

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