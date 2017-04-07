Serdar Gürler Osmanlıspor'la anlaştı

İbrahim Üzülmez’in Gençlerbirliği’ne transfer ederek adeta yıldızını yeniden parlattığı Serdar Gürler, tartışmasız ligin en flaş isimlerinden biri haline geldi. Sağ kanatta forma giymesine rağmen skora yakınlığıyla dikkat çeken oyuncunun sözleşmesinin de sezon sonu bitecek olması birçok takımın iştahını kabarttı. İsmi bir süredir Galatasaray ve Bursaspor’la da anılan 25 yaşındaki futbolcunun transferindeki detaylar belli oldu.

Ön protokol yapıldı

Serdar için bir süredir devrede olan ve çalışmaları büyük gizlilikle yürüten Osmanlıspor’un Serdar’ı ikna etmeyi başardığı ortaya çıktı. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’nun Bursa’dayken de çok istediği Serdar’a Gençlerbirliği’nde kazandığı paranın iki katını öneren Başkent ekibinin sezon sonu için söz aldığı ifade edildi. Taraflar arasında önprotokol yapıldığı öğrenilirken sezonun tamamlanmasının ardından transferin resmiyet kazanacağı kaydedildi.