Serdar Gürler savaş çıkarttı !

30 lig maçında 13 gol, 4 asistlik bir performans sergileyen Gençlerbirliği’nin genç kanat oyuncusu Serdar Gürler’i isteyen isteyene.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan gurbetçi futbolcunun transferinde Osmanlıspor ciddi mesafe katederken, Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, “Sözleşme yenileyelim” diyerek Serdar’ı çağırdı, teklifi yaptı. Genç futbolcu düşünmek için süre isterken, Serdar Gürler ile Bursaspor ve Antalyaspor’un da yakından ilgilendiği öğrenildi. Bonservis problemi olmadığı için paylaşılamayan adam haline gelen Serdar Gürler’in kesin durumu sezon sonunda netleşecek.