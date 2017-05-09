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  5. 09 Mayıs 2017 22:10

Serdar Gürler sezonu kapattı

Gençlerbirliği'nde forma giyen milli futbolcu Serdar Gürler'in sakatlığının ciddi olduğu açıklandı.

Serdar Gürler sezonu kapattı
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Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Başakşehir'le karşılaşacak Gençlerbirliği, Serdar Gürler'den gelen sakatlık haberiyle sarsıldı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

Bugün yapılan antrenmanı yarıda bırakan Serdar Gürler'in yapılan MR incelemesi sonucunda sol bacak kasık kasında kanama ve evre 2 yırtık tespit edilmiş olup sahalardan 2-3 hafta uzak kalacağı belirlenmiştir.
Serdar'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

Oyuncumuza geçmiş olsun dıleklerimizi iletiyor , beklenen sürenin ardından sahalara sağlıklı bir şekilde dönmesini temenni ediyoruz.

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