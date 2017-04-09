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  1. 09 Nisan 2017 19:13

Sergen'den maç sonu itiraf

Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, “Kazanmak için hiçbir şey yapmadık” dedi.

Sergen'den maç sonu itiraf
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Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, “Kazanmak için hiçbir şey yapmadık” dedi. Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor’u 4-1 yendi.

Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maç sonrasında yaptığı değerlendirmesinde, “Kazanmak için hiçbir şey yapmadık. Mücadele etmedik, koşmadık. Enerjimiz çok düşüktü. Belki oynadığımız daha önceki maçlar ağır gelmiş olabilir. Bu düşüşün olması normal ama tekrar götürebiliriz diye düşünüyordum. Düşüş tavan yaptı. Nasıl tekrar yukarıya çıkabiliriz bunların çabasını vermeyi düşünüyoruz. Bugün hiçbir şey yapmadık kazanmak adına. Haklı bir mağlubiyet aldık. Hakem de takımın motivasyonunun düşmesinde etkili oldu. Bu tür düşüşler takımın performansını etkiliyor. Bugün itibariyle söylenecek bir şey yok. Oyunu kazanmak için hiçbir şey yapmadık. Kendi durumumuzu da tartışılır hale getirdi” dedi.

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