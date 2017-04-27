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  1. 27 Nisan 2017 14:21

Simon Kjaer ve Mehmet Topal'dan kötü haber !

Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Medipol Başakşehir deplasmanından avantajlı skorla dönen Fenerbahçe’de Simon Kjaer ve Mehmet Topal sakatlandı.

Simon Kjaer ve Mehmet Topal'dan kötü haber !
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Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray galibiyetiyle moral bulan ve bu sezonki asıl hedefi Ziraat Türkiye Kupası'na konsantre olan Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanından 2-2'lik avantajlı bir skorla döndü ancak iki oyuncusunu da Rize maçı için kaybetme noktasına geldi.

Mehmet Topal ve Kjaer...

Süper Lig'de 29. haftada pazar günü Çaykur Rizespor'u ağırlayacak olan Sarı Lacivertliler'de Danimarkalı stoper Simon Kjaer'in kasığında çekme olduğu, MR'ının çekileceği ve kararın bundan sonra verileceği, Mehmet Topal'ın ise ayak parmağına aldığı darbeden ötürü Rize maçında oynamasının zor olduğu belirtildi.

Advocaat sezon sonuna kadar gitmeyecek

Öte yandan Dick Advocaat'la ilgili çıkan "Sezon bitmeden Hollanda Milli Takımı'na gidecek" iddialarının doğru olmadığı ve Advocaat'ın "Sezon bitmeden ayrılmam. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil" dediği bildirildi.

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