Sivasspor sadece 1 hafta lider kalıp şampiyon oldu

ads by AdMaticGeçen yıl Süper Lig'e veda ettikten sonra bu sezon TFF 1. Lig'de mücadele eden Sivasspor, 33. haftada doğrudan Süper Lig'e yükselmeyi garantilediği ligin son haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u yenerek ligi şampiyon tamamladı. Sezon içinde 5 takımın ilk sırada yer aldığı ligde Sivasspor sadece 1 hafta, Evkur Yeni Malatyaspor 24, Boluspor, Eskişehirspor ve Göztepe ise üçer hafta birinci durumda bulundu.



Sivasspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'un Süper Lig vizesi aldığı ligde Eskişehirspor, Boluspor, Göztepe ve Giresunspor, Süper Lig'e çıkacak 3. ekip olmak için play-off'ta mücadele edecek.



Play-off'u ve ligden düşen takımı averaj belirledi

Son haftaya kadar play-off mücadelesi veren Altınordu, sezonu Göztepe ve Giresunspor'la 53 puanda bitirmesine rağmen averajla 7. sırada kaldı.



Mersin İdmanyurdu, Bandırmaspor ve Şanlıurfaspor, 2. Lig'e düştü. Sezonu Samsunspor ve Adana Demirspor'la 36'şar puanla tamamlayan Şanlıurfaspor, averajla lige veda etti.



6 takım ceza aldı

TFF 1. Lig'de 6 takım, puan silme cezası aldı. Adana Demirspor, Denizlispor, Manisaspor ile Mersin İdmanyurdu'nun üçer puanı TFF Kulüp Lisans Kurulu tarafından, Elazığspor'un 6 puanı FIFA'nın kararı doğrultusunda TFF tarafından silindi.



Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 2-1 mağlup durumda olduğu sırada Göztepe maçında sahadan çekilen Eskişehirspor'un 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verip, 3 puanını da sildi.



Seriler

Giresunspor'un 6 maçlık galibiyet serisi yakaladığı ligde, Evkur Yeni Malatyaspor ile Ümraniyespor da beşer müsabakadan üst üste 3 puanla ayrıldı. Ümraniyespor, üst üste 11 maç, Altınordu ile Sivasspor da üst üste 9 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Mersin İdmanyurdu 11, Manisaspor ve Büyükşehir Gaziantepspor ise art arda 10 müsabakada galibiyet alamadı.



2016-2017 sezonu raporu

En az kart gösterilen haftalar: 34. hafta (27 sarı, 2 kırmızı), 29. hafta (34 sarı, 2 kırmızı)



En fazla kart gösterilen hafta: 11. hafta (53 sarı, 8 kırmızı)



Kırmızı kart gösterilmeyen haftalar: 1. ve 22. hafta



En fazla sarı kart gösterilen hafta: 19. hafta (55)



En az sarı kart gösterilen hafta: 34. hafta (27)



Futbolcuları en az kırmızı kart gören takım: Altınordu (1)



Futbolcuları en fazla kırmızı kart gören takım: Manisaspor (8)



Futbolcuları en fazla sarı kart gören takım: Mersin İdmanyurdu (101)



Futbolcuları en az sarı kart gören takımlar: Balıkesirspor ve Ümraniyespor (61)



Skorların tasnifi: 306 maçın 89'u beraberlikle tamamlandı, 143'ü (1'i hükmen) ev sahibi, 74'ü de deplasman olmak üzere 217 maç bir takımın galibiyetiyle bitti ve maçlarda 20 ayrı skor görüldü.



En çok görülen skor: 2-1 (58)



Diğer skorlar: 1-0 (46), 1-1 (37), 2-0 (36), 0-0 (30), 3-0, 2-2 (18), 3-1 (12), 4-1, 3-2 (11), 4-0 (7), 4-2 (5), 3-3 (4), 5-0, 5-1 (3), 5-2, 6-0 (2) 6-1, 6-2, 6-5 (1)



Beraberlik olmayan hafta: Yok



En fazla beraberlik görülen hafta: 3. hafta (6)



Deplasmanda en farklı skorla galip gelen takımlar: Boluspor-Evkur Yeni Malatyaspor (1-5), Eskişehirspor-Manisaspor (1-5), Mersin İdmanyurdu-Eskişehirspor (0-4)



Kendi sahasında en farklı skorla galip gelen takımlar: Eskişehirspor-Mersin İdmanyurdu, Sivasspor-Mersin İdmanyurdu (6-0)



Ev sahibi takımların en başarılı olduğu haftalar: 18. ve 34. hafta (6 galibiyet, 3 beraberlik: 21 puan)



Deplasman takımlarının en başarılı olduğu hafta: 14. hafta (6 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi: 20 puan)



Deplasman takımlarının galip gelemediği haftalar: 18, 29. ve 34. hafta



Ev sahibi takımların en başarısız olduğu hafta: 14. hafta (1 galibiyet, 2 beraberlik, 6 yenilgi: 5 puan)



Deplasman takımlarının en başarısız olduğu haftalar: 18. ve 34. hafta (3 beraberlik, 6 yenilgi: 3 puan)



En az galip gelen takım: Mersin İdmanyurdu (6)



En fazla galip gelen takım: Evkur Yeni Malatyaspor (18)



En fazla berabere kalan takım: Adana Demirspor (15)



En az berabere kalan takım: Boluspor (6)



En fazla yenilen takımlar: Bandırmaspor, Mersin İdmanyurdu (17)



En az yenilen takım: Sivasspor (6)



En fazla gol atan takım: Eskişehirspor (62)



En az gol atan takım: Samsunspor (27)



En fazla gol yiyen takım: Mersin İdmanyurdu (71)



En az gol yiyen takım: Sivasspor (27)



Kendi sahasında en başarılı takım: Sivasspor (17 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet: 40 puan)



Kendi sahasında en başarısız takım: Mersin İdmanyurdu (17 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyet: 17 puan)



Kendi sahasında en fazla galip gelen takım: Sivasspor (12)



Kendi sahasında en az galip gelen takım: Mersin İdmanyurdu (4)



Kendi sahasında en fazla berabere kalan takım: Samsunspor (8)



Kendi sahasında en az berabere kalan takım: Boluspor (1)



Kendi sahasında en fazla yenilen takım: Mersin İdmanyurdu (8)



Kendi sahasında en az yenilen takım: Sivasspor (1)



Kendi sahasında en fazla gol atan takımlar: Eskişehirspor (41)



Kendi sahasında en az gol atan takım: Samsunspor (17)



Kendi sahasında en fazla gol yiyen takım: Mersin İdmanyurdu (33)



Kendi sahasında en az gol yiyen takım: Sivasspor (6)



Deplasmanda en başarılı takım: Eskişehirspor (17 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik, 4 yenilgi: 27 puan)



Deplasmanda en başarısız takımlar: Şanlıurfaspor, Bandırmaspor ve Samsunspor (17 maçta 10 puan)



Deplasmanda en fazla galip gelen takımlar: Eskişehirspor, Evkur Yeni Malatyaspor (7)



Deplasmanda en az galip gelen takımlar: Büyükşehir Gaziantepspor, Mersin İdmanyurdu, Şanlıurfaspor, Bandırmaspor (2)



Deplasmanda en fazla berabere kalan takım: Adana Demirspor (9)



Deplasmanda en az berabere kalan takım: Samsunspor (1)



Deplasmanda en fazla yenilen takım: Samsunspor (13)



Deplasmanda en az yenilen takım: Eskişehirspor (4)



Deplasmanda en fazla gol atan takım: Adana Demirspor (25)



Deplasmanda en az gol atan takım: Samsunspor (10)



Deplasmanda en fazla gol yiyen takımlar: Mersin İdmanyurdu, Bandırmaspor (38)



Deplasmanda en az gol yiyen takım: Elazığspor (19)



Not: Takımların aldığı ceza puanları, değerlendirmeye katılmamıştır.