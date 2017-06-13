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  5. 13 Haziran 2017 16:59

Sivasspor Volkan Şen ve Emenike’i istiyor

Süper Lig'in yeni takımı Sivasspor, Fenerbahçe'den Volkan Şen ve Emmanuel Emenike'ye de talip oldu.

Sivasspor Volkan Şen ve Emenike’i istiyor
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Teknik Direktör Samet Aybaba’nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, Süper Lig için iddialı bir kadro kurmayı hedefliyor.

Kırmızı-beyazlılar, bu doğrultuda Fenerbahçe’den milli futbolcu Volkan Şen ve Nijeryalı golcü Emmanuel Emenike’ye talip oldu. Volkan Şen ile prensipte anlaştığı iddia edilen Sivasspor, Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Aykut Kocaman’ın kararını beklemeye başladı.

Emenike için de nabız yoklayan kırmızı-beyazlı ekip, futbolcunun yüksek maliyetini düşürmeye çalışıyor. Sivas temsilcisi, ayrıca Süper Lig’den düşen Çaykur Rizespor’un Kamerunlu oyuncusu Leonard Kweuke ile de yakından ilgileniyor.

Sivasspor’un transfer listesinde Beşiktaş’tan Veli Kavlak, Elazığspor’dan Hakan Bilgiç, Gaziantespor’dan Nabil Ghilas ve Antalyaspor’dan ayrılan Mbilla Etame de yer alıyor.

volkan şen , sivasspor , fenerbahçe , emenike