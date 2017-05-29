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  5. 29 Mayıs 2017 21:34

Sivasspor’dan transfer açıklaması

Sivasspor Kulübü, resmi sitesinden yaptığı açıklama ile bazı basın kuruluşlarına yansıyan transfer çalışmalarının doğru olmadığını duyurdu.

Sivasspor’dan transfer açıklaması
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Bir yıl aradan sonra yeniden Spor Toto Süper Lig’e yükselen Sivasspor’da yönetim resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla özellikle yerel basında çıkan transfer çalışmaları haberlerinin gerçeği yansıtmadığının altını çizdi.

Kırmızı-beyazlı kulüp, açıklamasında dedikodu ve duyumlara dayalı yapılan haberlerin sosyal medya ve ulusal medyaya da yansıdığına dikkat çekerken şu ifadeleri kullandı:

“Her transfer döneminde karşımıza çıkan bu tür asılsız haberler kulübümüze maddi ve manevi zararlar vermektedir. Resmi açıklama yapılmadıkça, asılsız haberlere taraftarlarımızın ve kamuoyunun itibar etmemesi gerektiğini önemle bir kez daha hatırlatırız. Teknik Direktörümüz Samet Aybaba sezonun sona ermesinin ardından tatile çıkmış ve raporunu kısa sürede hazırlayarak yönetim kurulumuza sunacağını bildirmiştir. Bu raporun ardından yönetim kurulumuz iç ve dış transfer çalışmalarına başlayacaktır.”

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