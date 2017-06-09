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  5. 09 Haziran 2017 20:25

Sivasspor'dan Volkan Şen açıklaması

Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz, Fenerbahçe'den Volkan Şen'i ve Rizespor'dan Leonard Kweuke'yi takımında görmek istediğini açıkladı.

Sivasspor'dan Volkan Şen açıklaması
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Süper Lig'in yeni takımlarından Sivasspor'un Başkanı Mecnun Odyakmaz, beIN Sports canlı yayınında transfer etmek istedikleri 2 oyuncuyu açıkladı.

"VOLKAN ŞEN'İ TAKIMDA GÖRMEK İSTERİM"

Mecnun Odyakmaz, "Zaten elimizde hazır futbolcular var. Volkan Şen, çok iyi bir futbolcu. Önce takımın omurgasını kurup ardından kanat oyuncularına geçeceğiz. İlk önce onları bir yapalım. Yabancı transferlerimizi bir gerçekleştirelim. Ben kendi adıma Volkan Şen'i takımımda görmek isterim." ifadelerini kullandı.

"KİLO VERMİŞ SAKATLIĞI GEÇMİŞ KWEUKE'Yİ İSTERİM"

"Kendi adıma, hocamız ile yapılan toplantı sonucunda belli olur. Metin Başkanım ile beraber Ankara'ya seyahat ettik. Onla da konuştuk. Metin Başkan'ın ne olacağı belli değil ilk etapta. Onun durumu belli olunca talip olabileceğimizi ona da söyledim. Olacak diye bir şey yok, alternatifler de var. Olursa, hocamız ne düşünür bilmiyorum ama, iyi bir Kweuke'yi, kilo vermiş, sakatlığını atmış bir şekilde takımda görmek isterim." diyerek sözlerini noktaladı.

Sporx

volkan şen , sivasspor , fenerbahçe , mecnun otyakmaz