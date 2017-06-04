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  5. 04 Haziran 2017 17:07

Sivasspor'dan Yasin Öztekin sürprizi !

Süper Lig'e yeniden yükselen Sivasspor'dan, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Yasin Öztekin için sürpriz transfer atağı.

Sivasspor'dan Yasin Öztekin sürprizi !
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TFF 1.Lig’i şampiyon olarak tamamlayan Sivasspor, Süper Lig kadrosu için harekete geçti. Teknik direktör Samet Aybaba yönetimindeki kırmızı-buazlı takım, Galatasaray'dan Yasin Öztekin'i kadroda görmek istiyor.

Güçlü bir takım kurmaya hazırlanan Başkan Mecnun Odyakmaz ve kurmayları, flaş isimlerin peşinde. Kırmızı- Beyazlılar, Galatasaray’daki geleceği belirsiz olan ve sözleşme uzatma teklifi gelmediği için ayrılmayı düşünen Yasin Öztekin’in peşinde. Sivasspor, gurbetçi kanat oyuncusuyla ilk teması kurdu.

Samet hoca istiyor

Yasin bu sezon 27 lig maçında 10 gol atarken, Samet hocanın da tecrübeli oyuncuyu çok istediği öğrenildi. Ghilas haber verecek Öte yandan Nabil Ghilas’tan da haber bekleniyor. Küme düşen Gaziantepspor’un boşa çıkan Cezayirli yıldızının, Sivasspor’un teklifi sonrası düşünmek için zaman istediği öğrenildi. Ghilas’ın adı Bursaspor ve Antalyaspor’la da anılmıştı.

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