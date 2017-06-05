Skrtel ve Kjaer dışında tüm yabancılar gidebilir

Fenerbahçe'nin yeni sezondaki müstakbel teknik patorunu Aykut Kocaman, Başkan Aziz Yıldırım ile ilk kritik görüşmeyi yaptı. Yönetici ve başkanın kardeşi Ali Yıldırım'ın da yer aldığı görüşmede ilk olarak yabancı oyuncular konusunun gündeme geldiği öğenildi.

Kocaman mevcut lejyonerler için görüşlerini açıkladı. Kocaman'ın yabancı oyunculardan sadece Kjaer ve Skrtel için olumlu görüş bildirip 'Bu iki ismi mutlaka takımda tutalım' dediği ifade edildi. Aykut hoca Sow, Lens ve Souza için de 'Olmazsa olmazım değiller. Uygun şartlarda takımda kalabileceklerse gönderilmeyebilirler. Onlardan faydalanabilirim. Ama önemli olan burada kulübün menfaati' diye konuştu.

Sarı lacivertli takımın diğer yabancıları için olumsuz konuşan Kocaman 'Van Persie, Emenike, Stoch, Aatif, Van der Wiel, ve Neustadter gelecek sezon kadromda yararlanamayacağım futbolcular. Bu isimlerle yolumuzun ayrılması Fener'in yararına olur. Belki iyi oyuncular, ama hem istikrarsızlar hem de sistemime uymazlar' ifadesini kullandı.

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