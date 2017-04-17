Sneijder derbide sahada !

Galatasaray’da Başkan Dursun Özbek, Fenerbahçe derbisi öncesi Teknik Direktör Igon Tudor ile takımın en önemli yıldızı Wesley Sneijder arasındaki buzları eritti. Vatandaşı Riekerink'in gitmesiyle performansı düşen Hollandalı oyuncu. dev maçta Galatasaray’ın kilit ismi olacak. Başakşehir karşısında alınan 4-0'lık yenilgide savunmadaki hataların yanı sıra hücumda üretkenliğin neredeyse sıfır olması, Hırvat hocanın bir anlamda Sneijder'a sarılmasına yol açtı. Özbek'in de tecrübeli yıldızdan Tudor'a yardımcı olmasını istediği öğrenildi.

Tudor'un da sezon sonunda ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Sneijder'a “Burada kaldığın süre içinde bize yardımcı ol. Galatasaray'a borcunu öde” dediği ifade edildi.