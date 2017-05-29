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  5. 29 Mayıs 2017 22:25

Sneijder oyundan alınınca sinirlendi

Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta kapanış maçında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor'un konuğu oldu.

Sneijder oyundan alınınca sinirlendi
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Mücadeleye Galatasaray, Sneijder önderliğinde iyi bir başlangıç yaptı. Ataklarda hep Galatasaray'ın lider oyuncusu konumunda olarak göz çarptı. Sinan Gümüş de son dönemdeki performansını arttırarak devam etti.

61. dakikada Tudor erken ve kafa karıştıran tercihlerden birine imza atarak iki değişiklik hakkını birden kullandı. Sinan Gümüş'ün yerine Rodrigues, Sneijder'in yerine de Josue dahil oldu.

Hollandalı yıldız oyundan alındıktan sonra hocasının kararına yedek kulübesinde sert tepki gösterdi. Sinan Gümüş'ün de oyundan alındığına hiç memnun olmadığı yüzünden belli oluyordu.

Fanatik

sneijder , tepki , galatasaray , alanyaspor