Sneijder'dan Bruma'ya: Fenerbahçe'yi sen yıkacaksın

Sarı-Kırmızılı camia için büyük önem taşıyan F.Bahçe derbisine odaklanan G.Saray'da, futbolcular kendi aralarında yaptıkları konuşmalarla birbirlerini motive etmeye çalışıyor.

Özellikle takımın deneyimli isimleri Wesley Sneijder, Selçuk İnan ve Fernando Muslera gibi yıldızlar, genç arkadaşlarının adeta beynini yıkıyor. Dev maç öncesi hem teknik heyetin hem de tüm takımın en çok güvendiği isim ise Armindo Bruma...

Portekizli yeteneği derbiye özel olarak hazırlayan isimlerin başında gelen Sneijder şu ifadeleri kullandı:

"Sana çok güveniyorum. Seni durduramayacaklar. Bu maç senin maçın olacak. F.Bahçe'yi sen yıkacaksın"

Selçuk ve Muslera'nın da genç oyuncuyu benzer sözlerle motive etmeye çalıştıkları bildirildi.