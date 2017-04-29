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  1. 29 Nisan 2017 13:48

Sneijder'in Galatasaray'da yeri garanti değil

Yeni sezonda en az 8 takviye yaparak yepyeni bir takımla mücadele etmeye hazırlanan Galatasaray’da, Wesley Sneijder’in yerinin bile garanti olmadığı öğrenildi.

Sneijder'in Galatasaray'da yeri garanti değil
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Yeni sezonda en az 8 takviye yaparak yepyeni bir takımla mücadele etmeye hazırlanan Galatasaray’da, Wesley Sneijder’in yerinin bile garanti olmadığı öğrenildi.

Yıllık maliyeti 6.5 milyon Euro’yu bulan Hollandalı futbolcunun yönetim tarafından gözden çıkarıldığı belirtiliyor.

Eğer Wesley’ye iyi bir teklif gelirse, Galatasaray’dan ayrılmasına izin verilecek. Tecrübeli futbolcunun gidip gitmemesi konusundaki son karar kendisine bırakılacak. Hatta Sneijder’in yerine oyuncu arayışı olduğu da gelen haberler arasında.

Fanatik

sneijder , galatasaray