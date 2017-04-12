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  1. 12 Nisan 2017 17:39

Sneijder'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması

Sneijder'i Fenerbahçe'yle görüştüğü iddialarına Hollandalının menajeri Guido Albers noktayı koydu: "Sneijder asla Fenerbahçe'de oynamaz"

Sneijder'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması
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Futbol günedemine bomba gibi düşen Hollanda basınının Galatasaray'da oynayanSneijder'in Fenerbahçe'ye transfer olabileceği iddalarına yıldız futbolcunun menajeri Guido Albers çarpıcı ifadelerle açıklık getirdi.

"Wesley asla Fenerbahçe'de oynamaz"

Ajansspor'da Özgür Sancar'ın konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Albers, "Wesley asla Fenerbahçe'de oynamaz. Beni arayanlar olmadı. Fenerbahçe'yle Wesley için yaptığım bir görüşme de yok. Ayrıca teklif gelse bile Wesley, Fenerbahçe'de oynamayı tercih etmeyecektir. Asla Fenerbahçe'de oynamaz" dedi.  

"11'de yer almadığı için üzgün"

Başarılı futbolcunun Galatasaray'la sözleşmesinin devam ettiğine işaret eden Albers, "Daha önce de söylediğim gibi, Wesley takımını çok seviyor. Sözleşmesine saygı duyuyor. 11'de yer alarak takımına maksimum katkı sağlamak istiyor. 11'de yer almayan her futbolcu üzülür. Wesley de böyle bir üzüntü yaşıyor. Daha fazlası değil" ifadelerini kullandı.  

Bomba iddia: ''Sneijder'ın menajeri Fenerbahçe'yle görüştü''Bomba iddia: ''Sneijder'ın menajeri Fenerbahçe'yle görüştü''

 

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