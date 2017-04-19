Sneijder’in sözleşmesindeki serbest kalma maddesi !

Florya ve Riva projelerinden gelen paraya karşın maddi anlamda zor günler geçiren Galatasaray'da kulüp personeli ve yerli futbolcular maaşlarını alamıyor.

Ancak yaşanan bu maddi sıkıntılar yabancı futbolcuları etkilemiyor. Çünkü yönetim, yabancıların maaşını ağır yaptırımlar nedeniyle ödemek durumunda kalıyor. Yine de yabancılar arasında da bir isim sözleşmesindeki dayatma nedeniyle farklı bir yerde duruyor: Wesley Sneijder….

Dursun Özbek döneminde sözleşmesi uzatılan 32 yaşındaki futbolcu, kendisini garantiye aldı. Hollandalı yıldızın kontratında yer alan maddeye göre, maaşı anlaşılan zamandan 1 gün bile geç yatırılırsa, Sneijder serbest kalıyor. İkinci kez Ribery vakası yaşamak istemeyen Galatasaray yönetimi, sıcak para bulmakta zorluk yaşasa bile oyuncusunun maaşını geciktirmeden hesabına yatırıyor. Ardından da diğer yabancılara ödeme yapılıyor.