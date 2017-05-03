Sola Accam Trabzonspor'a geliyor

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına erken başlayan Trabzonspor, Chicago Fire takımında forma giyen David Accam'ı gündemine aldı.

Alternatifli bir kadro kurmayı planlayan bordo-mavililerde scout ekibinin 26 yaşındaki sol kanat oyuncusunu izlediği ve Teknik Direktör Ersun Yanal'a detaylı bir rapor sunulacağı ifade edildi. Ganalı futbolcunun transferiyle ilgili son kararı ise Yanal'ın vereceği kaydedildi.

Trabzonspor’un Accam'ın sözleşmesinin 31 Aralık 2017'de bitecek olması ve kulübüyle sözleşme yenilememesi nedeniyle bu transferi düşük maliyetle bitirmeyi planlıyor. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın onay vermesi durumunda oyuncu için resmi teklifin yapılacağı bildirildi. ABD Ligi'nde bu sezon 8maçta 561 dakika süre alan David Accam, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.