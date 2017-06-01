Stephane M'bia Galatasaray'a haber gönderdi

2014-15 sezonunda Sevilla formasıyla UEFA Kupası finali oynayan ve Dnipro karşısında elde edilen zaferde takımına en fazla katkıda bulunan futbolculardan biri olan Stephane M’bia ertesi sezon Trabzonspor’a gelmiş yıldız oyuncu bordo mavili camiayı ayağa kaldırmıştı.

M'BİA HEBEİ'DE 27 MAÇTA 7 GOL ATTI

Trabzonspor’da sadece yarım sezon oynayan ve çıktığı 18 maçta 2 gol 1 asist yapan 31 yaşındaki Kamerunlu futbolcu 6,5 milyon Euro karşılığında Çin’in Hebei Fortune kulübüne gönderilmiş yıldız orta saha Fortune’de de istikrarlı performansını sürdürmüştü.

M'BİA GALATASARAY'A HABER GÖNDERDİ!

Şu anda futbol kariyerine Çin’de devam eden Stephan M’bia’nın yeninden Süper Lig’e dönmek için menajerine haber yolladığı ortaya çıktı. Hebei Fortune’de mutsuz olan ve kulüp yetkilileriyle oturup bonservisini bedavaya almak isteyen M’bia’nın Felipe Melo’dan sonra bir türlü istediği ön liberoyu bulamadığı Galatasaray’a bedavaya gelmek istediği belirtilirken, milli futbolcunun yıllık 2 milyon Euro’ya sarı kırmızılı kulübe imza atmaya hazır olduğu anlaşıldı. Şu anda 31 yaşındaki Kamerunlu’ya sıcak bakan Galatasaray yönetimi maliyetsiz M’bia’nın takıma katkı sağlayacağını düşünürken, Futbol Direktörü Cenk Ergün’ün oyuncu için ‘Fortune ile bonservis problemini çözsün gelsin’ dediği ifade edildi.