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  5. 14 Haziran 2017 12:55

Stoch gidiyor, Vadis Odjidja-Ofoe geliyor

Fenerbahçe Legia Varşova forması giyen Vadis Odjidja-Ofoe için Miroslav Stoch'u teklif etti.

Stoch gidiyor, Vadis Odjidja-Ofoe geliyor
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Polonya basını, Fenerbahçe’nin Legia forması giyen orta saha oyuncusu Vadis Odjidja-Ofoe’yle ilgilendiğini yazmıştı.
 
Haberlerde, Sarı-Lacivertliler’den bir gözlemcinin Belçikalı futbolcuyu izlemek için Polonya’ya gittiği öne sürülmüştü. Bu oyuncuyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Buna göre Fenerbahçe, 28 yaşındaki futbolcuya karşılık Legia Varşova’ya Miroslav Stoch’u vermeyi teklif etti. Polonya takımının bu takasa sıcak baktığı ve transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu da öne sürüldü.

takas , stoch , Fenerbahçe , transfer , Vadis Odjidja-Ofoe