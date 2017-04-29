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  1. 29 Nisan 2017 20:57

Sunderland küme düştü, Lens Fenerbahçe'ye kaldı

Sunderland, evinde Bournemouth'a 1-0 kaybedince küme düştü. Lens'in bonservisine sahip olan Sunderland'in Hollandalı yıldızı Fenerbahçe'ye vermesi bekleniyor.

Sunderland küme düştü, Lens Fenerbahçe'ye kaldı
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Fenerbahçe'ye İngiltere'den müjdeli haber geldi. Sarı-lacivertli ekipte kiralık forma giyen Jeremain Lens'in takımı Sunderland, Premier Lig'de bitime 4 hafta kala küme düştü.

Kendi sahasında Bournemouth'a 1-0'a yenilen kırmızı-beyazlı ekip Premier Lig'e veda etti. Bu durumda Lens'in Fenerbahçe'ye transferinin yolu iyice açıldı. Bu bir Skorer haberidir.

Hollandalı yıldız daha önce yaptığı açıklamada, "Sözleşmem hakkında fazla konuşmak istemiyorum ama Sunderland küme düşerse birçok şey daha kolay olacaktır" demişti.

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