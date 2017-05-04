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  1. 04 Mayıs 2017 10:09

Sunderland'den Galatasaray'a Lens cevabı

Galatasaray'ın Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Lens ile ilgilendiği haberlerinin çıkış noktası belli oldu.

Sunderland'den Galatasaray'a Lens cevabı
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İngiltere'de yaşayan bir Türk menajer Galatasaray adına Sunderland'li yöneticilerle görüşmüş ve Jeremain Lens için fiyat ve takas bilgisi almıştı. Roberto Mancini'yi Türkiye'ye getiren menajer Galatasaray'ın elinde Wesley Sneijder gibi üst düzey oyuncular bulunduğunu iki tarafın eksikleri göz önüne alındığında bir takasın da gündeme gelebileceğini iletmişti.

Premier Lig'de küme düşerek taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Sunderland'ten sürpriz bir cevap geldi. Galatasaray'lı yöneticilerle temas kuran Sunderland cephesi, teklif ciddiyse Sneijder-Lens takasını konuşabileceklerini iletti. Bu teklif karşısında şaşkına dönen Galatasaraylı yöneticiler ise, ''bu durumun söz konusu bile olmadığını'' İngiliz ekibine iletti.

Fotospor

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