  1. 20 Nisan 2017 15:50

Süper Lig'de 28. hafta hakemleri

Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta hakemleri açıklandı...

Süper Lig'de 28. hafta hakemleri
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SPOR Toto Süper Lig'in 28'inci haftasındaki karşalaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 23 Nisan Pazar günü oynanacak derbi maçı Fırat Aydınus yönetecek

21 NİSAN CUMA:

20.00 Atiker Konyaspor-Gaziantepspor: Cüneyt Çakır
20.00 Kardemir Karabükspor-Kasımpaşa: Alper Ulusoy

22 NİSAN CUMARTESİ:

13.30 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Osmanlıspor: Özgür Yankaya
19.00 Antalyaspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Gençlerbirliği-Kayserispor: Halis Özkahya

23 NİSAN PAZAR:

13.30 Akhisar Belediyespor-Bursaspor: Serkan Çınar
19.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Fırat Aydınus

24 NİSAN PAZARTESİ:

20.00 Beşiktaş-Adanaspor: Halil Umut Meler

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