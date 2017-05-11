Süper Lig'de 31. hafta hakemleri

Süper Lig'de zirve ve küme düşme potasında heyecan son sürat devam ederken, 31. haftayı yönetecek hakemler açıklandı.
TFF Merkez Hakem Kurulu, bu hafta düdük çalacak isimleri belirledi.
Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şu şekilde:
12 Mayıs Cuma
20.00 Kayserispor-Konyaspor (Halis Özkahya)
20.00 Kasımpaşa-Rizespor (Fırat Aydınus)
13 Mayıs Cumartesi
16.00 Başakşehir-Gençlerbirliği (Alper Ulusoy)
19.00 Adanaspor-Trabzonspor (Yaşar Kemal Uğurlu)
19.00 Fenerbahçe-Antalyaspor (Mete Kalkavan)
14 Mayıs Pazar
16.00 Osmanlıspor-Akhisar (Barış Şimşek)
19.00 Alanyaspor- Karabükspor (Ümit Öztürk)
19.00 Gaziantepspor-Galatasaray (Hüseyin Göçek)
15 Mayıs Pazartesi
20.00 Bursaspor-Beşiktaş (Bülent Yıldırım)