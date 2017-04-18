  1. 18 Nisan 2017 19:40

Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu

Süper Lig'in bitimine 6 hafta kala zirve yarışı kızışırken merakla beklenen derbi ve önemli maçların oynanacağı tarihler belli oldu.

Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu
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Türkiye Futbol Federasyonu Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 29, 30, 31, 32 ve 33. haftaları programı açıkladı.

Süper Lig'de kritik haftalara girilirken, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne gitme planları yapan takımların kalan maç tarihleri belli oldu. 

İşte önemli maç ve derbi tarihleri;

29. HAFTA

28 Nisan Cuma
20.00 Gaziantepspor-Kardemir Karabükspor

29 Nisan Cumartesi
16.00 Kayserispor-Alanyaspor
19.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği

30 Nisan Pazar
13.00 Kasımpaşa-Akhisar Belediyespor
16.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor
19.00 Adanaspor-Antalyaspor
19.00 Başakşehir-Beşiktaş

1 Mayıs Pazartesi
20.00 Osmanlı-Konyaspor
20.00 Bursaspor-Galatasaray

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30. HAFTA

5 Mayıs Cuma
20.00 Antalyaspor-Başakşehir

6 Mayıs Cumartesi
16.00 Gençlerbirliği-Adanaspor
16.00 Trabzonspor-Kayserispor
19.00 Konyaspor-Alanyaspor
19.00 Galatasaray-Kasımpaşa

7 Mayıs Pazar
16.00 Çaykur Rizespor-Bursaspor
19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe

8 Mayıs Pazartesi
20.00 Akhisar-Gaziantepspor
20.00 Karabükspor-Osmanlıspor

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31. HAFTA

12 Mayıs Cuma
20.00 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor
20.00 Kayserispor - Atiker Konyaspor

13 Mayıs Cumartesi
16.00 Medipol Başakşehir - Gençelrbirliği
19.00 Adanaspor - Trabzonspor
19.00 Fenerbahçe - Antalyaspor

14 Mayıs Pazar
16.00 Osmanlıspor - Akhisar Belediyespor
19.00 Aytemiz Alanyaspor - Kardemir Karabükspor
19.00 Gaziantepspor - Galatasaray

15 Mayıs Pazartesi
20.00 Bursaspor - Beşiktaş

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32. HAFTA

19 Mayıs Cuma
20.00 Galatasaray - Osmanlıspor

20 Mayıs Cumartesi
13.30 Çaykur Rizespor - Gaziantepspor
16.00 Kayserispor - Adanaspor
19.00 Antayaspor - Bursaspor
19.00 Beşiktaş - Kasımpaşa

21 Mayıs Pazar
16.00 Atiker Konyaspor - Kardemir Karabükspor
19.00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir

22 Mayıs Pazartesi
20.00 Akhisar Belediyespor - Aytemiz Alanyaspor
20.00 Gençlerbirliği - Fenerbahçe

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33. HAFTA

26 Mayıs Cuma
20.00 Osmanlıspor-Çaykur Rizespor

27 Mayıs Cumartesi
16.00 Kasımpaşa-Antalyaspor
16.00 Başakşehir-Adanaspor
19.00 Atiker Konyaspor-Akhiasr Belediyespor
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor

28 Mayıs Pazar
16.00 Karabükspor-Kayserispor
16.00 Bursaspor-Gençlerbirliği
19.00 Gaziantepspor-Beşiktaş

29 Mayıs Pazartesi
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray

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