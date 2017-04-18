Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 29, 30, 31, 32 ve 33. haftaları programı açıkladı.
Süper Lig'de kritik haftalara girilirken, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne gitme planları yapan takımların kalan maç tarihleri belli oldu.
İşte önemli maç ve derbi tarihleri;
29. HAFTA
28 Nisan Cuma
20.00 Gaziantepspor-Kardemir Karabükspor
29 Nisan Cumartesi
16.00 Kayserispor-Alanyaspor
19.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği
30 Nisan Pazar
13.00 Kasımpaşa-Akhisar Belediyespor
16.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor
19.00 Adanaspor-Antalyaspor
19.00 Başakşehir-Beşiktaş
1 Mayıs Pazartesi
20.00 Osmanlı-Konyaspor
20.00 Bursaspor-Galatasaray
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30. HAFTA
5 Mayıs Cuma
20.00 Antalyaspor-Başakşehir
6 Mayıs Cumartesi
16.00 Gençlerbirliği-Adanaspor
16.00 Trabzonspor-Kayserispor
19.00 Konyaspor-Alanyaspor
19.00 Galatasaray-Kasımpaşa
7 Mayıs Pazar
16.00 Çaykur Rizespor-Bursaspor
19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe
8 Mayıs Pazartesi
20.00 Akhisar-Gaziantepspor
20.00 Karabükspor-Osmanlıspor
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31. HAFTA
12 Mayıs Cuma
20.00 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor
20.00 Kayserispor - Atiker Konyaspor
13 Mayıs Cumartesi
16.00 Medipol Başakşehir - Gençelrbirliği
19.00 Adanaspor - Trabzonspor
19.00 Fenerbahçe - Antalyaspor
14 Mayıs Pazar
16.00 Osmanlıspor - Akhisar Belediyespor
19.00 Aytemiz Alanyaspor - Kardemir Karabükspor
19.00 Gaziantepspor - Galatasaray
15 Mayıs Pazartesi
20.00 Bursaspor - Beşiktaş
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32. HAFTA
19 Mayıs Cuma
20.00 Galatasaray - Osmanlıspor
20 Mayıs Cumartesi
13.30 Çaykur Rizespor - Gaziantepspor
16.00 Kayserispor - Adanaspor
19.00 Antayaspor - Bursaspor
19.00 Beşiktaş - Kasımpaşa
21 Mayıs Pazar
16.00 Atiker Konyaspor - Kardemir Karabükspor
19.00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir
22 Mayıs Pazartesi
20.00 Akhisar Belediyespor - Aytemiz Alanyaspor
20.00 Gençlerbirliği - Fenerbahçe
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33. HAFTA
26 Mayıs Cuma
20.00 Osmanlıspor-Çaykur Rizespor
27 Mayıs Cumartesi
16.00 Kasımpaşa-Antalyaspor
16.00 Başakşehir-Adanaspor
19.00 Atiker Konyaspor-Akhiasr Belediyespor
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor
28 Mayıs Pazar
16.00 Karabükspor-Kayserispor
16.00 Bursaspor-Gençlerbirliği
19.00 Gaziantepspor-Beşiktaş
29 Mayıs Pazartesi
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray