Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 29, 30, 31, 32 ve 33. haftaları programı açıkladı.



Süper Lig'de kritik haftalara girilirken, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne gitme planları yapan takımların kalan maç tarihleri belli oldu.

İşte önemli maç ve derbi tarihleri;



29. HAFTA



28 Nisan Cuma

20.00 Gaziantepspor-Kardemir Karabükspor



29 Nisan Cumartesi

16.00 Kayserispor-Alanyaspor

19.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği



30 Nisan Pazar

13.00 Kasımpaşa-Akhisar Belediyespor

16.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor

19.00 Adanaspor-Antalyaspor

19.00 Başakşehir-Beşiktaş



1 Mayıs Pazartesi

20.00 Osmanlı-Konyaspor

20.00 Bursaspor-Galatasaray



************************************

30. HAFTA



5 Mayıs Cuma

20.00 Antalyaspor-Başakşehir



6 Mayıs Cumartesi

16.00 Gençlerbirliği-Adanaspor

16.00 Trabzonspor-Kayserispor

19.00 Konyaspor-Alanyaspor

19.00 Galatasaray-Kasımpaşa



7 Mayıs Pazar

16.00 Çaykur Rizespor-Bursaspor

19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe



8 Mayıs Pazartesi

20.00 Akhisar-Gaziantepspor

20.00 Karabükspor-Osmanlıspor



***********************************************

31. HAFTA



12 Mayıs Cuma

20.00 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor

20.00 Kayserispor - Atiker Konyaspor



13 Mayıs Cumartesi

16.00 Medipol Başakşehir - Gençelrbirliği

19.00 Adanaspor - Trabzonspor

19.00 Fenerbahçe - Antalyaspor



14 Mayıs Pazar

16.00 Osmanlıspor - Akhisar Belediyespor

19.00 Aytemiz Alanyaspor - Kardemir Karabükspor

19.00 Gaziantepspor - Galatasaray



15 Mayıs Pazartesi

20.00 Bursaspor - Beşiktaş



************************************

32. HAFTA



19 Mayıs Cuma

20.00 Galatasaray - Osmanlıspor



20 Mayıs Cumartesi

13.30 Çaykur Rizespor - Gaziantepspor

16.00 Kayserispor - Adanaspor

19.00 Antayaspor - Bursaspor

19.00 Beşiktaş - Kasımpaşa



21 Mayıs Pazar

16.00 Atiker Konyaspor - Kardemir Karabükspor

19.00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir



22 Mayıs Pazartesi

20.00 Akhisar Belediyespor - Aytemiz Alanyaspor

20.00 Gençlerbirliği - Fenerbahçe



*****************

33. HAFTA



26 Mayıs Cuma

20.00 Osmanlıspor-Çaykur Rizespor



27 Mayıs Cumartesi

16.00 Kasımpaşa-Antalyaspor

16.00 Başakşehir-Adanaspor

19.00 Atiker Konyaspor-Akhiasr Belediyespor

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor



28 Mayıs Pazar

16.00 Karabükspor-Kayserispor

16.00 Bursaspor-Gençlerbirliği

19.00 Gaziantepspor-Beşiktaş



29 Mayıs Pazartesi

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray