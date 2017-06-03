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  5. 03 Haziran 2017 19:19

Süper Lig’den düşen son takım Çaykur Rizespor

Süper Lig’de 2016-2017 sezonu sona erdi. Şampiyon Beşiktaş’ın ardından küme düşen son takım da belli oldu...

Süper Lig’den düşen son takım Çaykur Rizespor
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Bursaspor, Trabzonspor deplasmanında geriye düşmesine rağmen hem 3 puanı kaptı hem de Süper Lig'de kaldı! Rizespor'un Alanyaspor'u yenmesine rağmen, Karadeniz temsilcisine galibiyet yetmedi. Adanaspor ile Gaziantepspor'un ardından TFF 1. Lig'e küme düşen son takım Çaykur Rizespor oldu.

Spor Toto Süper Lig’de 2016-2017 sezonu sona erdi! Şampiyon Beşiktaş’ın ardından küme düşen son takım da belli oldu. Adanaspor ile Gaziantepspor’un haftalar önce veda ettiği ligde, son hafta Bursaspor ile Çaykur Rizespor çekişti!

Karadeniz’de Alanyaspor’u yenen ancak bununla birlikte Trabzon’dan gelecek Bursaspor’un puan kaybını bekleyen Rizespor, ligde veda etti. Alanyaspor’u Süleyman Koç’un 45. dakikada attığı penaltı golüyle 1-0 yenen Hikmet Karaman’ın öğrencileri, istediği haberi alamayınca TFF 1. Lig’e düştü.

LİGDE TUTAN GOL BATALLA’DAN

Ligde oynadığı son 18 maçta 8 puan toplayan Bursaspor, mutlak kazanmak zorunda olduğu Trabzonspor deplasmanında zor anlar yaşadı ancak hedefine ulaştı.

İlk yarısı golsüz geçilen mücadelede Trabzonspor 55’te Rodallega ile 1-0 öne geçti. Bu golden 6 dakika sonra Jorquera maça 1-1’lik dengeyi getirdi. Dakikalar 69’u gösterdiğinde ise Bursasporluları sevinçten ağlatan gol geldi. Batalla takımını 2-1 öne geçirirken deplasman tribününde gözyaşlarını tutamayan Bursaspor taraftarları erkanlara geldi.

Bursaspor bu sonuçla 38 puana yükselirken sezonu 15. sırada tamamladı. Çaykur Rizespor ise 36 puanla 16. sırada kalarak Spor Toto Süper Lig’e veda etti.

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