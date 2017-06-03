Süper Lig'in son haftasında büyük savaş ! (CANLI)

Süper Lig'in 34. haftası büyük heyecana sahne oluyor. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeyi garantileyen Fenerbahçe ile Galatasaray, daha az ön eleme oynamak için üçüncülük mücadelesi veriyor.

Üst üste mağlubiyetlerle zor duruma düşen Bursaspor da, Çaykur Rizespor ile ligde kalmak için yarışıyor. Yeşil-beyazlılar, zorlu Trabzon deplasmanından 3 puan çıkartmak zorunda. Çaykur Rizespor da evinde Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ederek Bursaspor'un puan kaybını bekleyecek.

SÜPER LİG'DE ÜÇÜNCÜLÜK MÜCADELESİ

GALATASARAY-ATİKER KONYASPOR: 0-0

ADANASPOR-FENERBAHÇE: 1-1



SÜPER LİG'DE DÜŞME ATEŞİ

TRABZONSPOR-BURSASPOR: 0-0

ÇAYKUR RİZESPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR:0-0