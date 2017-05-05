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  5. 05 Mayıs 2017 15:25

Tahkim Kurulu Galatasaray'ın itirazını reddetti

Fenerbahçe maçından sonra 1 maçlık seyircisiz oynama cezası alan Galatasaray'ın itirazı reddedildi.

Tahkim Kurulu Galatasaray'ın itirazını reddetti
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Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın 1 maçlık seyircisiz oynama cezasına yaptığı itirazı reddetti

Açıklama şöyle:

"Galatasaray Sportif Sinai ve Tic. Yat. A.Ş.'nin, PFDK'nın 27.04.2017 tarih ve E.2016-2017/976 - K.2016-2017/1160 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray Sportif Sinai ve Tic. Yat. A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, (K.2017/214) karar verilmiştir"

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