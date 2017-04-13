Tahkim Kurulu Okan Buruk'un cezasını onadı!

TFF 1. Lig ekibi Göztepe'den ayrıldıktan sonra Akhisar Belediyespor'un başına geçen ve takımıyla henüz iki maça çıkabilen Okan Buruk'a Tahkim Kurulu'ndan kötü haber geldi.

3 resmi maçtan men...

TFF'den yapılan açıklamada, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Okan Buruk'a verdiği 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira para cezasının oy birliğiyle onandığı belirtildi.

Erkan Kaş'a da 3 maç

Kurulun ayrıca, rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle Kayserisporlu futbolcu Erkan Kaş'a verilen 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira para cezasını da oy birliğiyle onadığı kaydedildi.