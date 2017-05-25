Talisca Beşiktaş'ta kalacağını açıkladı

Anderson Talisca'nın kiralık sözleşmesinin ikinci yılını doldurup doldurmayacağı merak konusuydu. Çünkü Benfica ile yapılan anlaşmada "25 milyon Euro teklif gelirse, önceliğin 5 günlüğüne Beşiktaş'ta olacağı" maddesi vardı. Beşiktaş 5 gün içinde bu parayı ödemezse Talisca'nın başka bir takıma satılma hakkı vardı. Brezilyalı yıldıza 25 milyon Euro veren kulüp çıkmadı ve siyah-beyazlı takımda 1 yıl daha kalması kesinleşti. Bu durum iki tarafı da mutlu etti… Beşiktaş, Talisca devam edeceği için… Talisca da kariyerinin en iyi performansını sergilediği Beşiktaş'ta kalacağı için… Yıldız futbolcu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

GÜNEŞ'LE ÇOK GELİŞTİĞİMİ HİSSEDİYORUM

"Beşiktaş'ı ve İstanbul'u çok sevdim. Burada kendimi buldum ve Şenol Güneş'le çok geliştiğimi hissediyorum. Quaresma efsane, ondan öğreneceğim çok şey var. Burası bir aile gibi. Umarım uzun yıllar Beşiktaş'ta kalırım. Bu sezon uyum süreci ve geçirdiğim sakatlık nedeniyle yüzde yüzümü veremedim. Önümüzdeki sezon istatistiklerimi ikiye katlayacağım. Ligde ve Avrupa'da bambaşka bir Talisca izleyeceksiniz."

Sabah