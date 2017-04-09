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  1. 09 Nisan 2017 13:25

Talisca Messi’yi yakaladı !

Beşiktaş’ın Brezilyalı yıldızı Talisca, bu sezon 4. kez duran toptan gol atarak önemli bir başarıya ulaştı.

Talisca Messi’yi yakaladı !
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Bu sezon attığı kritik gollerle dikkat çeken Anderson Talisca, Trabzon karşısında da en önemli dakikalarda sahneye çıktı. Mücadele boyunca bordo-mavili rakiplerinin sıkı markajı altında zorlanan Brezilyalı futbolcu, 74. dakikada kazanılan serbest vuruşta yine topun başına geçerek görevini yaptı. Geçen hafta olduğu gibi yine frikikten gol atan Talisca, takımını maça ortak etti. Skoru 3-3'e getiren golü kaydeden 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon resmi maçlardaki 4. frikik golünü kaydetti. Daha önce Benfica, Galatasaray ve Gençlerbirliği'ne karşı boş geçmeyen Talisca, dün de Trabzonspor önünde Onur Kıvrak'ı avladı. 6. kez ceza alanı dışında gol atarak bu alanda Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi ile birlikte Avrupa'da zirveye oturdu.

ABOUBAKAR BOŞ GEÇMİYOR

Öte yandan kırmızı kart cezası nedeniyle geçen hafta forma giyemeyen Vincent Aboubakar, Trabzon'da golle döndü. Forma giydiği son 10 resmi karşılaşmanın 8'inde topu rakip filelere gönderen Kamerunlu futbolcu, dün de görevini yaptı. Oldukça zor ve kritik bir gol gönderen Abou, yine daha basit pozisyonları değerlendiremedi ancak takımına hareketlilik kazandırdı.

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