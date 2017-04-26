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  1. 26 Nisan 2017 23:03

Talisca salonda çalıştı

Beşiktaş'ta Başakşehir maçı hazırlıkları devam ediyor. Neşeli geçen antrenmanda Talisca salonda çalıştı.

Talisca salonda çalıştı
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Spor Toto Süper Lig’in lideri Beşiktaş, en yakın takipçisi Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam start verdi.

Teknik direktör Şenol Güneş haftanın ilk idmanını eğlenceli saha oyunlarına ayırırken, Adanaspor maçının ilk yarısında yorgunluk sebebiyle oyundan çıkan Atiba salonda dinlenme ağırlıklı egzersizler yaptı.

İlk bölümde çeşitli gruplara ayrılan futbolcular ayak tenisi, paslaşarak gol atma, kale direğine top çarptırma gibi oyunlar oynadılar.

İkinci bölümde 3 grup halinde yapılan ve gol atanın devam ettiği çift kale maçlar oldukça iddialı ve hırslı geçti. Fabricio, Babel, Gökhan Gönül, Ersan, Oğuzhan, Gökhan İnler, Aras ve Fatih’ten oluşan yeşil takım, turuncu ve kırmızı takımları yenerek çift kale maçların galibi oldu.

Talisca’nın salonda çalıştığı idmanda, sakatlığını atlatan Rhodolfo düz koşu yaptı.

Beşiktaş, M.Başakşehir maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idman ile devam edecek.

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