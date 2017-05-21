Fenerbahçe'ye Yunan stoper
Beşiktaş-Kasımpaşa: 4-1
Beşiktaş Aurelien Chedjou ile ilgileniyor
Quaresma kendini affettirdi
Quaresma kendini affettirdi
Kayseri'nin serisi sona erdi
Kayseri'nin serisi sona erdi
Şenol Güneş: Daha iyi olabilirdi !
Şenol Güneş: Daha iyi olabilirdi !
Samuel Eto'o böyle istedi ! Müthiş zafer...
Samuel Eto'o böyle istedi ! Müthiş zafer...
İşte TFF 1.Lig'e veda eden takımlar !
İşte TFF 1.Lig'e veda eden takımlar !
Beşiktaş'ın efsanesi vefat etti ! Elveda 'Baba'...
Beşiktaş'ın efsanesi vefat etti ! Elveda 'Baba'...
Lacazette oynamak istediği takımı açıkladı !
Lacazette oynamak istediği takımı açıkladı !
Eren Derdiyok'un son durumu belli oldu !
Eren Derdiyok'un son durumu belli oldu !
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. 21 Mayıs 2017 09:22

Talisca ve Aboubakar takımda kalıyor

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Şenol Güneş, Oğuzhan, Caner, Talisca ve Aboubakar ile devam etmek istediklerini açıkladı.

Talisca ve Aboubakar takımda kalıyor
A+ A-

Beşiktaş ikinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Çebi’nin açıklamaları şöyle;

Şampiyonluk şarkıları söylemek için erken. Daha lig bitmedi. Bu maçın keyfi güzel ama şampiyonluk başka bir şey. Şampiyon olmadan, forma siparişi veremezsiniz. Mühim olan başarıdır, yendiğiniz sürece başarılısınızdır. Aboubakar bugün mükemmeldi. Oğuzhan’la henüz sözleşme imzalamadık ama o bizim çocuğumuz. İstediği zaman oturur sözleşme imzalarız. Arzu ettiği takdirde Şenol hocamızla devam edeceğiz. Onun da bizimle devam etmek istediğini düşünüyorum. Seneye inşallah, Talisca ve Caner ile beraber olacağız.

aboubakar , beşiktaş transferleri , talisca , beşiktaş , ahmet nur çebi , beşiktaş haberleri , bjk