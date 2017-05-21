Talisca ve Aboubakar takımda kalıyor

Beşiktaş ikinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Çebi’nin açıklamaları şöyle;

Şampiyonluk şarkıları söylemek için erken. Daha lig bitmedi. Bu maçın keyfi güzel ama şampiyonluk başka bir şey. Şampiyon olmadan, forma siparişi veremezsiniz. Mühim olan başarıdır, yendiğiniz sürece başarılısınızdır. Aboubakar bugün mükemmeldi. Oğuzhan’la henüz sözleşme imzalamadık ama o bizim çocuğumuz. İstediği zaman oturur sözleşme imzalarız. Arzu ettiği takdirde Şenol hocamızla devam edeceğiz. Onun da bizimle devam etmek istediğini düşünüyorum. Seneye inşallah, Talisca ve Caner ile beraber olacağız.