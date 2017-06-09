Talisca'dan Beşiktaş'a büyük şok !

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Transfer Komitesi ve Asbaşkan Umut Güner, siyah beyazlı takımın oyuncularının kulüpleri ile tek tek görüştü.

Geçen hafta Portekiz’e gidep Benfica Kulübü yöneticileri ile masaya oturan Başkan Fikret Orman, bu oyuncunun bonservis bedeli olarak 2 milyon euro ödeyeceklerini açıklarken Portekiz kulübü verilen teklifi kabul ettiğini belirtti. Fakat hiç kimsenin beklemediği bir gelişme yaşandı...

Talisca her iki kulübün anlaşmasına rağmen geçen yıl 1 milyon 500 bin euro aldığını belirterek bu sezon takımında şampiyon olmasıyla kendisine zam yapılmasını istedi.

Menajeri aracılığı ile kulübe başvuran Talisca “Geçen yıl kulübün yapılanma dönemiydi ikna oldum. Fakat bu sezon şampiyon olduk ve ben de haklı olarak maaşıma zam isterim. Geçen sezon aldığım paranın en az 2 katını, 3,5 milyon euro isterim” dedi.

Siyah beyazlı kulübün yöneticileri ise rakamı çok yüksek bulduklarını belirterek zam yapacaklarını fakat 3,5 milyon euro verme ihtimallerini çok zor olduğunu ileri sürerek takım içindeki dengeleri koruyacaklarını açıkladılar.

Beşiktaş yönetimi önümüzdeki günlerde Talisca’nın menajeri ile bir araya gelerek orta yolu bulacaklarını belirtirken süre istediler.