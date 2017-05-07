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  5. 07 Mayıs 2017 21:24

Talisca’dan Volkan Demirel’e olay hareket

Beşiktaşlı futbolcu Talisca'nın, Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'e ilk yarıda orta parmak göstermesi sonrası tecrübeli kaleci oldukça sinirlendi.

Talisca’dan Volkan Demirel’e olay hareket
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Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçın ilk yarısında Talisca ve Volkan Demirel tartışması yaşandı.

Fenerbahçe’nin paylaştığı fotoğraflar ve bilgiye göre Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu, kaleci Volkan Demirel’e orta parmak gösterdi. B

u hareket üzerine de Volkan Demirel çılgına döndü. Karşılaşmada ilk yarının bitiş düdüğünün çalmasının ardından Fırat Aydınus’un yanına giden Volkan Demirel, ardından soyunma odası koridorunda Talisca’ya, “Neden böyle bir hareket yaptın? Bu hareketi yapmanın amacı neydi?” diye sordu ancak cevap alamadı. Bu açıklama ve fotoğraflar Fenerbahçeli yetkililer tarafından medyaya servis edildi.

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