Talisca'nın yaptığı el hareketinin cezası belli oldu

Beşiktaş - Fenerbahçe maçında Anderson Talisca'nın Volkan Demirel'e yaptığı el hareket ve Volkan Demirel'in itirazları ciddi tartışmaları da beraberinde getirdi. Talisca'nın yaptığı el hareketi gündeme otururken, TFF'nin nasıl bir karar vereceği de merak edilmeye başlandı.

TFF Disiplin talimatlarında "Müsabaka görevlilerinin raporlarında bulunan hususlar aksi ispat edilmediği sürece doğru kabul edilir" ifadesi yer almakta. Ancak bunun yanında son olarak Beşiktaş ile oynanan maçta Van Persie'nin tribünlere yaptığı dil hareketinin görüntüler üzerinden sevke neden olması emsal olarak değerlendirilebilir ve Talisca "sportmenliğe aykırı hareket"ten Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilebilir. Van Persie, dil hareketi nedeniyle PFDK'dan 3 maç men cezası almış ve Tahkim Kurulu'na yapılan itirazla cezası 1 maça indirilmişti.

Emsal olarak değerlendirilebilecek olan Beşiktaş - Fenerbahçe maçında Van Persie'nin elini şortunun içine sokarak yaptığı hareket, tartışmalı görüldüğü için sevk nedeni sayılmamıştı.

VOLKAN DEMİREL'E KÜFÜRDEN SEVK GÖZÜKMÜYOR

Volkan Demirel'e ise, ettiği iddia edilen ve görüntülere yansıyan küfürler nedeniyle PFDK yolu gözükmüyor. TFF Hukuk Müşavirliği, son olarak Van Persie'nin Türkiye Kupası'nda tribünlere sözlerini görüntüler üzerinden değerlendirmeye almamış ve dudak okuma üzerinden sevke gerek görmemişti.

TFF DİSİPLİN TALİMATLARINDAKİ İLGİLİ MADDELER

MADDE 76 – MÜSABAKA GÖREVLİLERİNİN RAPORLARI

(1) Müsabaka görevlilerinin raporlarında bulunan hususlar aksi ispat edilmediği sürece doğru kabul edilir.

(2) Müsabaka görevlilerinin vermiş olduğu raporlar arasında çelişki bulunduğu ve somut olayda hangi raporun maddi gerçekliği yansıttığı tespit edilemediği takdirde, oyun alanındaki fiiller bakımından hakem raporu, oyun alanı dışındaki fiiller bakımından ise temsilci raporu esas alınır.

MADDE 85 - DİSİPLİN YARGILAMASI

3) Disiplin Kurulu karar verirken hakemlerin ve diğer müsabaka görevlilerinin resmi raporlarını esas alır. Bununla birlikte işitsel veya görsel kayıtlardan da yararlanabilir. Bunlar yalnızca olayın disiplin yönüyle ilgili kanıt olarak kullanılabilir.

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